EasyJet ajoute une nouvelle liaison sur Enfidha au départ du Royaume-Uni

Le transporteur économique européen easyJet lancera neuf nouvelles liaisons au départ du Royaume-Uni vers des destinations en France, au Maroc, en Tunisie et en Islande dans le cadre de son programme d’hiver.

La compagnie britannique prévoit d’introduire de nouvelles liaisons entre Londres Luton et Enfidha, en Tunisie, et entre Bristol et Marrakech, au Maroc.

La compagnie lancera, également, de nouveaux services au départ de Birmingham vers les villes françaises de Lyon et Paris à partir du 30 octobre, tandis qu’une liaison supplémentaire entre Londres Southend et Paris Charles de Gaulle est également prévue, ainsi qu’un nouveau service hebdomadaire au départ de Manchester et à destination de Grenoble.

L’annonce de ces nouvelles liaisons hivernales fait suite à la récente expansion du réseau européen de la compagnie, qui va mettre en place son plus important programme de vols d’été jamais réalisé au Royaume-Uni. Les billets pour les neuf nouvelles liaisons sont désormais en vente.

Cité par Business Travel News, le directeur national d’easyJet pour le Royaume-Uni, Ali Gayward, a déclaré que ces nouvelles liaisons « témoignent de notre confiance dans la résistance de la demande de voyages au Royaume-Uni, les clients nous choisissant pour notre marque de confiance, notre réseau inégalé et nos tarifs avantageux ».