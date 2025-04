Éco-construction et rénovation : Un rendez-vous à Tunis pour promouvoir l’habitat durable

Les 17èmes Journées de l’Éco-Construction et de la Rénovation se dérouleront les 21 et 22 avril au Palais des Congrès de Tunis autour du thème « Constructions durables : innovantes, modulaires et abordables ». Cet événement, combinant salon, exposition et conférences, mettra l’accent sur les techniques écologiques, les énergies renouvelables et l’innovation dans le secteur.

Quelque 35 exposants – experts, industriels et professionnels du domaine – présenteront les dernières solutions pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des habitats durables. Faouzi Ayadi, coordinateur de l’événement, a souligné ce mardi à l’agence TAP que l’éco-construction coûte moins cher que les méthodes traditionnelles et évite l’utilisation des matériaux nocifs pour la santé.

Au programme : des conférences sur les bâtiments à faible empreinte carbone, le logement social écologique et les incitations fiscales pour soutenir ces projets. L’initiative vise à stimuler les investissements face aux défis climatiques et à la flambée des prix de l’énergie.