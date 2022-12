ECOPACT pour dépolluer et faire prospérer Bizerte

Les déchets rejetés par la société El Fouledh, la société tunisienne des industries de raffinage (STIR), la société les ciments de Bizerte sont à l’origine d’une vaste pollution industrielle dans le lac de Bizerte.

Ce plan d’eau salée, appelé encore lagune de Bizerte, s’étend sur 120 km2, d’une profondeur de 7 km communiquant avec la mer Méditerranée, représente une source de richesse aquatique et conchylicole où sa production pourrait atteindre les 120 tonnes d’huîtres et de moules par an.

Hormis la pollution industrielle de la lagune, les eaux du lac souffrent de la dessalure avec l’ouverture de l’écluse de Tinja qui apporte de l’eau douce dans le lac et risque d’appauvrir le milieu aquatique en sels, ce qui provoque l’extinction de certaines espèces.

Afin d’améliorer la qualité des eaux et des écosystèmes du lac de Bizerte et de la mer Méditerranée pour un développement socioéconomique durable et une meilleure qualité de vie des citoyens, un projet intitulé Ecopact a été lancé en 2016. S’inscrivant dans le cadre de la dépollution du lac de Bizerte, il a réellement débuté en 2018 et ira jusqu’à2026.

Durant le mois de novembre dernier, il a donné lieu à une série d’évènements concernant la gestion des déchets dangereux, les économies vertes et bleues, l’économie circulaire, la réutilisation et valorisation des eaux usées épurées.

« Tout cela entre dans le cadre de la charte du développement durable de la région du lac de Bizerte qui représente un engagement de la part de toutes les parties prenantes pour mettre en place un plan d’action afin d’assurer un développement durable de la lagune », a déclaré à African Manager Dhekra Gharbi, la responsable du projet Ecopact.

Quand on parle de la lagune de Bizerte, on parle d’économie bleue qui ne se limite pas qu’à la pêche et la conchyliculture, mais englobe d’autres activités qui peuvent se développer, celles liées à l’économie circulaire telles que le tri des déchets et le recyclage.

« Dans le cadre du projet, nous avons un fonds pour la sensibilisation et l’éducation environnementale et un autre pour la pérennisation », a-t-elle expliqué.

Onze associations sont déjà impliquées dans le programme et ont eu droit à des subventions à travers le programme afin de réaliser des projets de sensibilisations et d’éducation environnementale surtout dans les écoles et les collèges.

Ces projets ont concerné aussi l’agriculture environnementale et l’agriculture biologique dans le but de diminuer et rationnaliser l’utilisation des pesticides, des insecticides et des engrais chimiques dont l’excédant est dirigé directement vers le lac.

Un projet à 5 axes

Le projet s’articule autour de cinq composantes essentielles, à savoir la dépollution industrielle, l’assainissement, la gestion des déchets solides, l’appui institutionnel et les infrastructures côtières.

S’agissant du nombre des habitants bénéficiaires, il est de l’ordre de 530 mille, pour une superficie de 3600 km2, un coût total de 90 millions d’euros et 41 projets d’investissement et d’accompagnement.

La responsable a affirmé que tous les appels d’offres des projets vont être lancés à partir de ce mois de décembre 2022 jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année 2023. Le premier porte sur l’extension et l’aménagement du réseau d’assainissement ONAS qui englobe les régions de l’Azib, Menzel jemil, Menzel Abderrahmen et Jarzouna.

Pour l’ONAS, on recense trois stations à Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur où le coût de celle de Bizerte atteint les 15 millions d’euros.

Pour ce qui est de la dépollution industrielle, la STIR a déjà signé son contrat avec une entreprise pour un montant de 7 millions dinars afin de réaliser la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées industrielles (station de déshuilage) qui est déjà en cours. « Un autre projet de la STIR est en cours de préparation et dont l’appel d’offre sera lancé très prochainement », souligne-t-elle.

Effet socio-économique

Un projet tant attendu aussi bien par les habitants de la région de Menzel Abderrahmane que par tous les riverains, c’est celui du port de pêche qui sera lancé prochainement. « C’est un projet qui va avoir un grand impact socio-économique sur le plan régional surtout pour les pêcheur qui sont très impliqués dans ce projet», a-t-elle expliqué.

Une esplanade attenante sera créée afin de transformer cette plage en un coin de plaisance pour les habitants mise à part sa fonction économique alors que la zone était considérée pendant très longtemps comme un dépotoir.

Concernant le retard par rapport à la réalisation de ce projet, Dhekra Gharbi a affirmé que c’était à cause de l’étude d’impact environnementale qui a pris beaucoup de temps car l’ANPE voulait s’assurer que la conception du port ne va pas créer une stagnation des eaux dans le bassin du port, d’où le besoin de faire une modélisation. Selon le bureau d’étude, ce projet va durer aux alentours de 30 mois.