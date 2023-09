Egyptair reprend la desserte du Soudan

Le vol MS865 de la compagnie EgyptAir, a décollé du Caire tôt mardi et est arrivé à Port-Soudan, avec 120 passagers à bord.

C’est le premier vol commercial de la compagnie égyptienne vers le Soudan, depuis le début du conflit qui oppose l’armée aux forces paramilitaires. Ce premier vol a eu droit à un salut arrosé en présence d’officiels des deux pays.

La compagnie égyptienne devrait assurer un vol hebdomadaire aller-retour à destination de Port-Soudan. Une ville contrôlée par l’armée, et qui a été largement épargnée par les combats. La ville est depuis devenue la porte principale d’entrée au Soudan pour les vols humanitaires et l’acheminement de l’aide.

Un vol retour, transportant 115 passagers, a atterri au Caire, la capitale égyptienne, mardi après-midi. Le Soudan a rouvert l’espace aérien dans l’est du pays à la mi-août. La reprise des vols intervient une semaine après la rencontre entre le général Al- Burhane et le président Abdel Fattah el-Sissi dans la ville égyptienne d’El-Alamein.

