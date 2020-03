El Abbassi : Les négociations avec le FMI reprennent…

Marouane EL ABASSI, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a affirmé que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) se poursuivent et n’ont jamais cessé.

Dans une déclaration accordée à African Manager, mardi 10 mars 2020, Abassi a indiqué que la Tunisie entamerait des discussions avec le FMI, étant donné que le mécanisme élargi de crédit (Extended Fund Facility) s’achève au mois de mai prochain.

Cette logique de promotion des investissements sera favorisée lors des nouvelles négociations avec le FMI, pour permettre la négociation d’un programme plus supportable pour la Tunisie et plus orienté vers le soutien de l’investissement.

Il a, par ailleurs, souligné que “ce programme, créé en 2016, a été développé pour bloquer notre pays, car il impose la baisse de la masse salariale du secteur public, ce que la Tunisie ne pourrait pas supporter”.

Les prochaines discussions avec le FMI iront vers l’investissement et non l’augmentation des salaires du secteur public. ‘’Ces discussions auront lieu en présence de représentants du gouvernement et de toutes les parties impliquées telles que les organisations sociales à l’instar de la Centrale syndicale et l’UTICA dans le but de mettre en place un programme qui convient à toutes les parties”.

”Cela pourrait améliorer le climat d’investissements et aider les entreprises à se redresser et à contribuer au développement en tant que principaux moteurs de la croissance”, a-t-il expliqué.

Il est à rappeler que le Premier ministre, Elyes Fakhfakh, a déclaré que son gouvernement mettra fin au programme actuel avec le Fonds monétaire international, et se lancera dans un nouveau programme dans lequel il défendra l’intérêt du pays.

‘’Le gouvernement s’efforcera de changer le modèle économique de manière radicale et ne se limitera pas à des réformes partielles qui feront que la Tunisie aura constamment besoin du Fonds monétaire international’’, a-t-il dit dans une déclaration au quotidien ‘’Al-Maghreb’ dans son édition du dimanche 8 mars 2020.

Il a, à cet égard, affirmé que la Tunisie avait obtenu cinq versements sur huit et qu’elle a toujours la possibilité d’obtenir une sixième tranche estimée à plus d’un milliard et 300 millions de dinars.

Il est bon de rappeler que Tarek Chérif, le président de la CONECT, avait déclaré en janvier dernier, que le FMI pourrait bloquer les derniers versements parce que la Tunisie n’a pas respecté ses engagements en matière de réformes. Ce blocage pourrait, en conséquence, pousser les autres institutions de crédit à retirer leur confiance à la Tunisie.

Intervenant à la 2ème édition du “Business Forum DiafrikInvest”, organisée, à Tunis par la CONECT en partenariat avec ANIMA Investment Network, Abbasi a rappelé, dans une déclaration à African Manager, que la possibilité d’enregistrer un taux de croissance ne dépassant pas 1% n’est qu’une probabilité, et la Tunisie pourrait atteindre 3%, et cela à condition que les investissements reprennent.