El Kamour : L’Armée a agi avec retenue

Le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui, a indiqué que les unités militaires ont fait preuve « d’une extrême retenue concernant le mouvement de protestation à El Kamour ».

« L’institution militaire n’affronte pas les mouvements de protestation. Son rôle consiste à assurer la protection des installations pétrolières et les stations de pompage. Elle ne tolérera, de la part de quiconque, des actes de saccage », a-t-il affirmé.

Présidant, vendredi, la cérémonie de sortie de la promotion Commandant Faouzi Zayati, à l’Académie militaire de Fondouk Jedid, le ministre a déclaré à l’agence TAP, que les unités militaires « ont agi avec une retenue particulière face à cette situation exceptionnelle pour éviter toute dérive dangereuse ou perte humaine ».

S’agissant de la situation sur les frontières tunisiennes et les craintes quant à l’infiltration d’individus porteurs du Covid-19, Hazgui a estimé que « les craintes concernent, plutôt, la situation grave et exceptionnelle de guerre en Libye et l’afflux massif d’armes et de mercenaires ».

Face à cette situation, la Tunisie a redoublé de vigilance en prenant des mesures de précaution par le déploiement des unités de l’armée nationale, le long de la frontière, a-t-il indiqué