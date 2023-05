Élections en Mauritanie: Victoire écrasante du parti au pouvoir

Une semaine après le scrutin des législatives régionales et municipales en Mauritanie, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont enfin tombés. Avec près de 71,8 % de participation, c’est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir El Insaf. Un scrutin très décrié par les partis d’opposition, mais aussi de la majorité qui avancent depuis plusieurs jours des dysfonctionnements le Jour J. Compte rendu du premier tour des législatives.

En fait, les résultats partiels tombaient au compte-gouttes sur le site internet de la Commission électorale et étaient déjà critiqués par les partis de l’opposition.

Mais ce dimanche midi, le porte-parole de la Céni a enfin mis fin au suspens : selon les résultats provisoires, le parti au pouvoir El Insaf arrive largement en tête au premier tour dans la majorité des circonscriptions du pays comme dans les communes. Au moins 80 députés sur les 176 que compte le Parlement.

Du côté de l’opposition, c’est la déception. Les partis se partagent 24 sièges au total et dénoncent de nombreux dysfonctionnements observés lors du scrutin.

Les résultats provisoires devront encore être validés par les hautes instances judiciaires, la Céni se dit prête à examiner tous les recours et corriger toute erreur qui entacherait le processus électoral. 36 sièges seront encore en jeu au second tour des législatives, prévu le 28 mai.

À noter que le parti El Insaf a remporté, selon le site internet de la Commission électorale, plus de la moitié des mairies (165/238, la moitié est à 119) et tous les conseils régionaux (13/13 conseils).