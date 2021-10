Elle se met au travail, et se fixe des priorités économiques et financières

Courageusement, car la tâche n’est pas facile et ce qui l’attend ressemblerait presque aux travaux d’Hercule, la nouvelle cheffe du gouvernement tunisien a rouvert mardi les portes du palais de la Kasbah, et ses équipes ont mis à jour la page fb de la présidence du gouvernement.

Mme Nejla Bouden Ramadan a rencontré, mardi 12 octobre 2021, le Gouverneur de la Banque centrale, Marouane El Abbassi, en présence de la ministre des Finances, Sihem Al-Boughdiri Namsia. La rencontre, dès le premier jour de son mandat de cheffe de gouvernement, a abordé les principaux enjeux économiques et financiers . La Cheffe du Gouvernement a souligné l’importance d’unifier les efforts pour sortir de la crise économique que traverse le pays. Elle a surtout défini le corpus de son programme, en soulignant que la « priorité de son gouvernement est de rééquilibrer les finances publiques et de procéder aux réformes économiques », sans oublier d’appeler à « améliorer le niveau de vie des Tunisiens et leur pouvoir d’achat ».

Arrêter l’hémorragie des finances

En pareille circonstance, son prédécesseur Hichem Mechichi lorsqu’il se préparait à déménager de Dar Dhiafa à La Kasbah, avait annoncé qu’il faurait « stopper l’hémorragie des finances publiques ». Il quittera la vie politique sans jamais le faire. Nejla Bouden ne l’a pas dit, et on espère qu’elle le fera.

Dans son « Eco-Week », l’économiste tunisien de renom Hechmi Alaya mettait en exergue « les signaux émis par la conjoncture, au terme du 3ème trimestre de l’année. « Le secteur du tourisme a généré des recettes en dollars (640 millions) qui correspondent à moins du tiers de celles engrangées en 2008 : 2,0 milliards (…). Le service de la dette extérieure atteint un niveau record (plus de 3 milliards de dollars) et absorbe désormais plus de la totalité (106,3%) des recettes générées par le tourisme et les transferts de la diaspora. La production de pétrole est tombée cette année à 26100 barils/jour soit autant qu’en 2019, mais beaucoup moins que les 80000 barils/jour de l’année 2010. La croissance du crédit à l’État explose (+41,2% en glissement annuel à fin août 2021) cependant que celui accordé à l’économie languit à moins de 6%. L’inflation ne cesse de ronger l’économie ; celle ressentie par le Tunisien s’est aggravée en septembre : l’alimentation a flambé de 15,0% en rythme annualisé cependant que les services & produits d’éducation pendant ce mois de la rentrée ont pris 4,0% (plus de 47% en rythme annualisé) par rapport à août. Une « mauvaise » inflation car elle résulte désormais de la flambée des prix mondiaux des produits de base et d’une liquidité de plus en plus abondante », disait-il avant d’affirmer que l’économie tunisienne vit une « déconfiture qui va bien au-delà ce qui est dévoilé par la BCT ».

Résister aux sirènes de l’UGTT

La cheffe du gouvernement ne l’a pas dit dans son communiqué, mais elle n’en pensait pas moins juste par le fait d’avoir associé le Gouverneur de la BCT, avec lequel les relations seraient très bonnes, croyons-nous savoir, à la première de ses activités de nouveau Cheffe de gouvernement. L’urgence de renouer avec le FMI et de relancer au plus vite les négociations pour un nouvel accord d’assistance financière, sera certainement un des piliers de son action. Une action, qui sera certainement rythmée par l’évolution de ce dossier, ainsi que celui des deux lois de finances (rectificative de 2021, et celle de 2022).

C’est dire l’immensité de la tâche que devra assurer la nouvelle cheffe du gouvernement, en espérant pour elle qu’elle aura la hardiesse de laisser la politique au chef de l’Etat, et de s’atteler à relever les défis, économique et financier, ce qui ne peut être que de nature à faciliter la tâche du politicien Kais Saïed, pour qui la réussite économique par la relance ne peut être qu’un facilitateur de la réforme politique. Une relance, qui lui permettra aussi de maîtriser les 17,9 % de chômage. Il lui faudra, pour ce faire, résister aux sirènes de l’UGTT qui l’attend au tournant pour de nouvelles demandes d’augmentations salariales, et de penser aux sans emploi avant de penser à augmenter les salaires et les privilèges de ceux qui en ont déjà un.

Endiguer, sinon retracer la courbe de l’inflation

Mardi aussi, la première des ministres, avait également rencontré la ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza. Des indiscrétions sur le contenu de cette rencontre faisaient hier état d’une réunion où Nejla Bouden aurait été plus que ferme dans ses directives à sa collègue la ministre Ben Hamza, de veiller au grain, et même un peu plus, sur la question des prix, et un meilleur contrôle de tous les circuits de distribution, officiels et parallèles. Un tout aussi gros chantier qui attend la nouvelle Cheffe de gouvernement.

« En septembre 2021, les prix de l’alimentation augmentent de 7,2% sur un an. Ce taux, dont l’origine se trouve dans l’augmentation des prix des volailles de 24%, des huiles d’olive de 21,9%, des légumes frais de 18,1%, des œufs de 11,9% et des poissons frais de 9,4%. Par ailleurs les prix des viandes bovines et ovines sont en baisse respectivement de (-4,3%) et (-2,2%) sur un an », alertait déjà l’INS. Une bonne coopération, comme Nejla Bouden y appelait mardi, entre toutes les parties concernées par ces dossiers, et notamment entre le ministère du Commerce et la BCT pour le dossier de l’inflation, conjugués à un maintien de la notation souveraine, pourraient aussi inhiber les anticipations des opérateurs sur le change, confirmer l’optimisme des Tunisiens et le remettre au travail, sans peur de l’avenir de leur économie.