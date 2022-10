Elle se remet et signe la 3ème meilleure performance sectorielle du 3ème trimestre

Pour la petite histoire, racontée par Wikipédia, «Habib Bourguiba bénéficiait du soutien d’Abdul Hameed Shoman, fondateur de l’Arab Bank, dans la lutte pour l’indépendance de la Tunisie. Shoman lui ouvre ainsi un compte à l’Arab Bank-Egypt. À titre de reconnaissance, Bourguiba devenu président après l’indépendance, accorde à Shoman une autorisation pour ouvrir une agence bancaire à Tunis. C’est ainsi que Arab Bank Plc ouvre une agence à Tunis (rue El Jazira) sous le nom Arab Bank-Tunis », par la volonté de Bourguiba.

Financièrement solide, malgré le faux-pas

Quarante ans durant, l’ATB n’avait connu que des résultats positifs. En 2011, pour l’exemple, le RN était de 53,5 MDT. En 2015, il était de 57,6 MDT. En 2020 et pour cause de dotations aux provisions, il baissait à 8,198 MDT. Mais ce premier « Cleaning » ne semblait pas être suffisant, et l’ATB a dû se résoudre à en faire plus et terminer l’exercice 2021 avec une perte de 68,5 DT après plus de 140 MDT de provisions diverses, malgré plus de 602,7 MDT en produits d’exploitation et un PNB de plus de 290,3 MDT, en hausse alors de plus de 28 MDT par rapport à 2020.

Le sigle de l’ATB comprenant un cheval, il est permis de remarquer que ce résultat déficitaire n’était en fin de compte qu’un faux pas. Ses deux principaux ratios de solidité financière (Ratio de solvabilité et le Liquidity Coverage Ratio), restent au-dessus du minimum réglementairement requis.

A la fin du 1er semestre 2022 déjà, le RN redevenait positif à presque 8,5 MDT après un résultat d’exploitation multiplié presque par dix (10,382 MDT en juin 2022, contre 1,259 MDT en juin 2021).

Des chiffres qui retrouvent des couleurs

Au terme du troisième trimestre 2022, les principaux indicateurs d’activité de l’Arab Tunisian Bank présentaient des performances, plutôt rassurantes sur la marche vers un prompt rétablissement de cette banque classée à la 13ème place des « performances annuelles des sociétés cotées au 31 août 2022 » par l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs ; avec un +35,4 %, l’ATB est, et à la 4ème place des banques les plus performantes, juste après la BH Bank, la STB et la Biat.

C’est ainsi que les crédits nets de provisions et d’agios réservés ont atteint 5.363,8 MDT à fin septembre 2022 contre 5.385,4 MDT au 30 septembre 2021, signe que l’ATB continue à financer l’économie tunisienne avec la même volonté et malgré les provisions. Mais qu’elle continue de « balayer devant ses portes », d’abord par ce même provisionnement, et ensuite par l’évitement des ressources les plus coûteuses. Et c’est cela qui explique, en partie, que les dépôts de la clientèle aient atteint 5.793,8 MDT au 30-09-2022 contre 5.942,4 MDT à fin septembre 2021, et étaient donc en baisse de 148,6 MDT. Idem pour le volume des dépôts à vue, qui s’est établi à 1.995,6 MDT au 30/09/2022 contre 2.063,4 MD à fin septembre 2021. La régression de 67,8 MDT porte l’empreinte de la même volonté d’évitement des ressources coûteuses.

Eviter les ressources coûteuses

Par contre, les dépôts d’épargne se sont établis à 1.489,8 MDT au 30/09/2022 contre 1.407,4 MDT au 30/09/2021, soit une hausse de 82,4 MDT ou de 5,85 %, signe d’une confiance de l’épargnant dans la solidité financière de l’ATB.

Plus important, les produits d’exploitation bancaire ont atteint 486 MDT au 30/09/2022 contre 437,8 MDT au 30/09/2021, soit une augmentation de 48,2 MD ou de 11,01 %. En face, les charges d’exploitation bancaires ont atteint 251,2 MDT au 30 septembre 2022 contre 231,4 MD au 30 septembre 2021, soit une hausse de 8,56 %. Les charges opératoires de la banque ont atteint 152,4 MD à fin septembre 2022 contre 146,7 MDT à fin septembre 2021, soit une augmentation de 3,89 %.

Le produit net bancaire (PNB) au 30-09-2022 s’est inscrit à 234,8 MDT contre 206,4 MDT pour la même période 2021, soit une progression de 13,76 %. La troisième meilleure performance sectorielle.