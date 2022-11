Elon Musk ? Mattel de Tunisie Télécom ?

On n’est pas en avril, ce ne serait donc pas un poisson. L’information est rapportée par le site « Financialafrik », et elle affirma sur la foi de « plusieurs sources proches du dossier » qui l’auraient confirmé. « Elon Musk aurait offert plus de 270 millions de dollars pour le rachat de l’intégralité des parts de l’opérateur Mauritano-Tunisien des Télécommunications (Mattel) ». Ces sources auraient indiqué avoir « bien reçu l’offre, mais rien de concret pour le moment »

Pour rappel, Mattel est une filiale de Tunisie Télécoms qui y est majoritaire à 51%, comprenant le Mautitanien Mohamed Ould Bouamatou, et Bachir Moulay El Hassan, patron de Comatel. Pour rappel aussi, les trois actionnaires avaient signé le 14 mars dernier un accord d’exclusivité avec la société Telecel Group pour la cession de 100% des actions de la société.