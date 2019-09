Emirates recrute à partir de Sfax

La compagnie aérienne Emirates, recherche des candidats tunisiens pour se joindre à son équipage de cabine cosmopolite. A cette fin, la compagnie aérienne basée à Dubaï organise une journée portes ouvertes pour le recrutement d’équipages de cabine le 7 Septembre à Sfax et le 11 Septembre à Sousse, en Tunisie.

La compagnie aérienne est à la recherche de candidats ouverts d’esprit, serviables, aimables et axés vers la satisfaction client pour offrir à ses passagers une expérience de voyage inégalée. Les candidats qui souhaitent donner un bon coup de pouce à leur carrière peuvent se présenter avec un curriculum vitae (CV) mis à jour en anglais et une photo récente. L’inscription en ligne n’est pas obligatoire pour participer à la journée portes ouvertes. Toutefois, des informations supplémentaires sur les conditions requises concernant le processus de sélection sont disponibles sur le site web : http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

“Emirates est une entreprise dynamique et leader dans son secteur. Les candidats tunisiens qualifiés savent qu’ils peuvent s’attendre à un environnement de travail réellement international et multiculturel, ainsi qu’à de bonnes perspectives de carrière au sein d’une entreprise stable et en pleine croissance. Nos valeurs, notre succès et notre croissance font d’Emirates un employeur attrayant sur la scène internationale pour les meilleurs talents“, a déclaré Ibrahim Ghanim, responsable national d’Emirates en Tunisie.

Afin de fournir des services exceptionnels à ses clients internationaux, Emirates recrute des personnes talentueuses à travers le monde pour travailler en synergie dans une équipe multinationale. Les candidats doivent s’attendre à passer toute la journée sur place. Les candidats présélectionnés seront informés des délais pour les prochaines évaluations et entretiens.