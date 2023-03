En fait d’exportation, les femmes font plus que leurs gammes

Le vendredi 17 mars 2023, quatre complexes d’exportation seront officiellement lancés avec des sociétés dirigées par des femmes, selon les données publiées par le Centre de promotion des exportations «CEPEX ».

Ces complexes seront actifs dans 4 secteurs liés à l’artisanat, à la cosmétique, à l’agriculture, aux industries alimentaires, aux technologies de l’information et de la communication et aux services.

L’annonce de la création desdits complexes d’exportation aura lieu à l’occasion d’un séminaire consacré au thème « Les femmes unies pour une exportation réussie », qui sera organisé par le centre et le projet « Promouvoir les activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne 2 ».

C’est que les pays du sud du Sahara ont connu une croissance remarquable ces dernières années. Conscient de ce potentiel, le gouvernement tunisien entend en faire profiter sa propre économie. Les entreprises tunisiennes, qui disposent d’un net avantage en termes de compétitivité dans certains secteurs tels que les technologies de l’information et de la communication, la santé et l’agroalimentaire, offrent des produits et services concurrentiels. Suite à l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), les exportations tunisiennes ont un accès en franchise de droits à quinze pays africains depuis janvier 2020.

Depuis 2022, le projet « Promouvoir les activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne 2 », en partenariat avec le Centre de promotion des exportations et la Chambre nationale des femmes entrepreneurs, soutient la création de ces complexes dans le but d’aider les femmes entrepreneurs à développer leurs activités commerciales pour l’exportation vers les marchés d’Afrique subsaharienne.

Le projet « Promouvoir les activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne 2 » a été attribué par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), à la demande du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement et en partenariat avec le ministère du Commerce et du développement des exportations et le Centre de promotion des exportations.

Une plateforme pour le commerce extérieur

A travers ces projets, la Tunisie cherche à valoriser ses exportations et à améliorer la compétitivité des produits locaux, et le Directeur général du Centre de Promotion des Exportations a confirmé dans une précédente déclaration au « Manager Africain » que les exportations tunisiennes ont enregistré durant toute l’année 2022 un développement de plus de 30%, atteignant environ 57,5 milliards de dinars.

La même source a expliqué que le total des exportations tunisiennes vers la Libye s’élevait à 2,5 milliards de dinars l’année dernière, soulignant que le gouvernement œuvre à porter ce chiffre à 4,5 milliards de dinars au cours des 3 prochaines années.

Le centre étudie actuellement un projet visant à établir une plate-forme intelligente de commerce extérieur et une cellule de vigilance concurrentielle, et au cours du premier semestre de 2023, une cellule de veille spéciale sera installée au sein du centre, et selon Mourad Ben Hassine, une étude est en cours d’achèvement par le Centre international pour le commerce extérieur avec la Société allemande pour la coopération internationale.

Hausse des exportations de 11,6%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les deux mois de l’année 2023 montrent que les exportations ont augmenté de 11,6% contre +31,6% durant la même période en 2022. Elles ont, en effet, atteint le niveau de 10044,3 MD contre 8999,2 MD durant les deux mois de l’année 2022.

A noter que l’augmentation observée au niveau des exportations (+11,6%) durant les deux mois de l’année 2023 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations du secteur des industries agro-alimentaires ont augmenté de 17,1%, celles des textiles, habillement et cuirs de 17,8% et celles des industries mécaniques et électriques de 23,7%. En revanche, les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 42,8% et celles des mines, phosphates et dérivés de 23,9%.