En Tunisie, le marché de l’automobile est « réglementé »…

Le président de la Chambre nationale des concessionnaires automobiles, Brahim Dabbeche, a confirmé que le marché automobile en Tunisie est réglementé et que les concessionnaires proposent et affichent plus de 60 marques, dont certaines n’existent même pas en Europe.

Dans une déclaration à African Manager, en marge de la 37ème édition des journées de l’Entreprise, qui s’est tenue les 7, 8 et 9 décembre à Sousse, il a déclaré que le marché de l’automobile devrait être un marché libre, mais qu’en Tunisie il est obéré par un système fiscal et un régime de quotas.

Augmenter de 5 à 10 % le prix des voitures chaque année

Les concessionnaires automobiles peuvent proposer à la vente de nombreuses marques, mais certaines ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, les prix sont donc élevés, a-t-il noté, soulignant que l’approche dominante a rendu l’offre inférieure à la demande et a créé une sorte de spéculation, provoquant une hausse des prix des voitures sur le marché des véhicules d’occasion.

Brahim Dabbeche a souligné la nécessité d’ouvrir le marché afin de parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande, ainsi que l’importance d’augmenter la part des importations ou au moins de reprendre le travail à son rythme antérieur.

Il est à noter que le ministère du Commerce a décidé en juin dernier de réduire de 20 % le volume des importations de voitures neuves, dans le but de réduire le nombre total de voitures neuves proposées à la vente à 45 000 au lieu de 55 000 en 2023, afin de faire pression sur la balance commerciale.

En réponse à une question sur les types de voitures qui connaissent une augmentation de la demande, Dabbeche a déclaré qu’environ 80% du parc de voitures vendues sur le marché sont de petite cylindrée, car leur prix est conforme au pouvoir d’achat des Tunisiens, tandis que la demande pour les marques de luxe ne dépasse pas 4% de la demande totale.

La source estime que la réalité du marché automobile aujourd’hui nécessite de soutenir les petites voitures afin que leurs prix soient acceptables pour les Tunisiens, d’autant plus que ces derniers ont connu une hausse importante au cours des dernières années en raison de la hausse de l’inflation et des effets des bouleversements régionaux et internationaux sur le marché mondial en général.

Il a souligné que le taux d’augmentation varie d’année en année, notamment après la crise du Covid-19 et la baisse du dinar tunisien, et varie annuellement entre 5 et 10%.

En ce qui concerne les voitures populaires, leurs prix varient entre 25 et 35 mille dinars, ce qui indique qu’elles sont la seule catégorie dont le prix est accessible au budget du citoyen tunisien, soulignant que la même voiture est vendue en dehors du système de voiture populaire au double du prix en raison de la pression fiscale.

Dabbeche a conclu qu’il est nécessaire de trouver des solutions pour soulager la pression et fournir des voitures autant que le dictent l’offre et la demande.