En Tunisie, l’Intelligence Artificielle a aussi ses Success stories

La Tunisie dispose de l’un des écosystèmes de startups en matière d’Intelligence Artificielle « IA » des plus actifs en Afrique, et des plus

Attractifs par sa diversité et son approche.

Selon un rapport relatif à la cartographie de l’IA en Tunisie et les autres pays maghrébins, élaboré par un haut cadre tunisien, Kais Mejri, en qualité de directeur général de l’innovation et du développement technologique au ministère tunisien de l’industrie et des PME en 2020, plusieurs startups tunisiennes spécialisées en IA ont vu le jour ces dernières années avec des belles percées à l’échelle nationale, continentale et internationale, dont la startup « InstaDeep », souvent citée comme le success story du pays en ce domaine, en est le parfait exemple.

Fondée en 2014 à Tunis par Karim Beguir et Zohra Slim avec deux ordinateurs portables et 2000 Euros, l’équivalent de quelques 6000 dinars tunisiens, cette jeune startup tunisienne figure aujourd’hui parmi le top 100 des startups IA les plus prometteuses au monde! Cette jeune startup est aujourd’hui un leader Europe Middle East & Africa (EMEA) dans les produits IA d’aide à la décision pour l’entreprise, avec son siège à Londres et des bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et Le Cap Town.

En 2019, elle a réussi à réaliser la plus grande levée de fonds jamais réalisée en Afrique dans le domaine de l’IA : 7 millions de dollars auprès d’AfricInvest, avec la participation d’Endeavor Catalyst, un fonds de co-investissement basé à New York. Riche d’une expertise à la fois dans la recherche en intelligence artificielle et dans les déploiements commerciaux concrets, la société a pu très vite développer des produits qui relèvent les défis les plus complexes dans une gamme diversifiée d’industries (transport, santé, pétrole…). La startup a également réussi à développer des collaborations avec des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle, tels que Google DeepMind, Nvidia et Intel. Elle fait partie du programme AI Builders d’Intel et fut nommée partenaire privilégié Deep Learning par Nvidia.

En novembre dernier, le leader BioNTech Européen (co-fabricant d’un vaccin anti coronavirus) a annoncé une collaboration stratégique avec InstaDeep en vue de former un laboratoire d’innovation en IA pour développer de nouvelles immunothérapies basées sur la plateforme technologique DeepChain d’InstaDeep.

Mais, lnstaDeep n’est pas la seule du genre en Tunisie dans le domaine de l’IA. Beaucoup d’autres startups des plus florissantes s’y sont développées parmi lesquelles une autre success story « Enova Robotics », est un fabriquant de robots intelligents, le seul en Afrique. Cette startup a été déjà listée parmi les 17 les plus importants constructeurs robot dans le monde par le site de référence MarketDesk.