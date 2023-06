En visite à Gafsa, le président Saïed s’attaque au dossier de la production phosphatière

Quelques jours après sa visite-surprise à Sfax où le dossier migratoire était au centre de ses préoccupations, le président Kais Saïed s’est rendu, ce mardi à Gafsa, vivier de richesse phosphatière du pays où la production s’est estompée depuis quatre ans sur fond d’un sérieux mouvement de contestation enclenché par les sans- emploi de la région.

Mardi soir, le chef de l’Etat s’est rendu à la délégation de Redeyef, là où se trouve l’unité commerciale de production de phosphates dont le siège est investi depuis 2020 par des foules de protestataires en quête d’emploi.

La contestation sociale a provoqué un arrêt forcé de la production commerciale des phosphates et par la même, une baisse drastique des livraisons vers les fabricants d’engrais chimiques.

Aussitôt rendu sur les lieux, le président de la République s’est réuni avec une foule de demandeurs d’emploi.

Pour l’essentiel, leurs revendications portent sur la nécessité d’acter au plus vite les » procès-verbaux » conclus par le passé avec les responsables gouvernementaux et régionaux.

Il est également question de les recruter dans les entreprises environnementales, la Société tunisienne pour le transport de produits miniers et au sein de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné que la Tunisie est actuellement en mal de ressources financières et a tant besoin de sa richesse phosphatière ainsi que de toutes ses potentialités nationales pour relever les grandissimes défis socioéconomiques posés.

« Il est impérieux voir impératif que le secteur du phosphate retrouve au plus vite son rythme normal de production », a-t-il lancé.

Est-il besoin de vous signaler que le conseil de sécurité nationale s’est réuni le 26 avril dernier rien que pour examiner en profondeur la question de la production phosphatière, a-t-il rappelé aux demandeurs d’emploi.

Il est grand temps de prendre l’initiative et de lancer vos propres projets privés, s’est adressé le président de la République aux sitnneurs, les pressant à s’impliquer davantage dans l’exploitation des terres agricoles pour créer de la richesse.

Aussi, le président Saïed a tenu à rassurer les sitnneurs sur l’avenir de la CPG. Plus question de céder la compagnie, a-t-il dit, réaffirmant l’engagement à traduire en justice » les corrompus » qui s’évertuent à mettre à genoux l’Etat et ses entreprises publiques.

Le mouvement contestataire des demandeurs d’emploi à Redeyef a largement perturbé le processus de commercialisation et de livraison à partir de Redeyef d’un stock important de phosphate commercial, estimé à 1.5 million de tonnes, vers les clients de la CPG essentiellement des industriels des engrais chimiques.