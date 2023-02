En vue d’être accrédité par l’INEAS, l’hôpital la Rabta adhère à la démarche qualité

En vue d’être accrédité par l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS), l’hôpital la Rabta vient d’adhérer au processus d’amélioration de la qualité des services de soins.

Lors d’un atelier organisé mercredi sur l’adoption du guide scientifique et organisationnel pour la pratique des services de santé spécialisés relatifs à la téléimagerie, le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné que l’adhésion à la démarche qualité est aujourd’hui indispensable pour la promotion des services de soins, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la santé.

D’après la même source, le guide scientifique et organisationnel pour la pratique des services de santé spécialisés relatifs à la téléimagerie concerne les secteurs public et privé ainsi que l’exportation des services de soins.

Il s’agit, selon le ministère de la santé, d’une expérience pilote en téléimagerie entre le service de radiologie de l’hôpital La Rabta et les hôpitaux régionaux de Tozeur et de Jendouba.

- Publicité-