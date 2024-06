Energie : Que reste-t-il des ressources pétrolières et gazières de la Tunisie ?

Alors que maints pays sont crédités du statut de producteur de pétrole, tels que le Sénégal, et peut-être bientôt le Maroc où la recherche-exploration avance à grands pas, il est frustrant de voir qu’en Tunisie, les gisements qui lui ont permis à tout le moins d’être autosuffisante, soient en fin de vie, signalant un déclin que rien n’est venu stopper depuis deux lustres.

Les grandes compagnies ont cédé la place à de petits investisseurs peu enclins à sortir l’artillerie lourde, alors que , dans le même temps, le Parlement issu de la Révolution s’est emparé du dossier des ressources pétrolières et gazières, décourageant aussitôt toute initiative des grosses compagnies , autrement dit tout risque si modéré, soit il, d’engager des investissements et les recherches y associées.

C’est tout juste si de rares sociétés pensent pouvoir miser sur la Tunisie, en l’occurrence, celles exploitant des gisements dans le pays. Et c’est dans ce contexte qu’il faut placer la journée parlementaire au cours de laquelle les députés à l’Assemblée des représentants du peuple ont discuté, lundi, deux projets de loi. Le premier porte sur l’approbation de la convention relative aux avantages d’exploitation de permis Ashtart et le deuxième concerne le champ pétrolier Rahmoura.

Ces deux textes s’inscrivent dans le cadre du processus d’examen des avantages dont le délai d’expiration a pris fin et ont été approuvé lors d’une séance ministérielle tenue le 17 mai 2022.

La convention du champ pétrolier Ashtart (golfe de Gabès) a été signée en octobre 2023 entre l’Etat tunisien et l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), qui joue le rôle d’entrepreneur, d’une part, et la société PERENCO Tunisia Oil and Gaz d’autre part, 50% pour chaque partie. L’avantage d’exploitation d’Ashtart intervient dans le cadre de l’autorisation d’exploration d’hydrocarbure dans le golfe de Gabès, selon une décision du ministre de l’économie nationale datant du 30 juin 1973 d’une durée de validité de 50 ans qui a pris fin le 31 décembre 2023.

Ashtart est un important champ pétrolier en Tunisie avec une production journalière actuelle de 4700 barils et une réserve estimée à près de 64 millions barils de pétrole.

La poursuite de production au niveau du champ Ashtart revêt une importance économique avec une valeur estimée à 175 millions de dollars selon un prix de baril de pétrole de l’ordre de 60 dollars, et pouvant augmenter à 213 millions dollars si le prix du baril de pétrole atteint 70 dollars.

Quid de Rahmoura ?

S’agissant des avantages d’exploitation relatifs à Rahmoura (Sfax), ils ont été accordés selon une décision du ministre de l’Economie nationale datant du 30 décembre 1992 d’une durée de 30 ans et expiré le 14 janvier2023. La convention relative au champ pétrolier Rahmoura a été signée le 11 décembre 2023 entre l’Etat tunisien d’une part et l’ETAP (51°%) et la société Panoro TBS production Lmtd d’autre part (49%).

La production journalière du puits Rahmoura est estimée à 380 barils de pétrole brut. La production totale du puits a atteint 7,4 millions barils de pétrole à la fin 2021, avec une réserve restante pour exploration estimée à 1,1 million de barils de pétrole brut.

L’ETAP a déposé une demande en partenariat avec la société Panoro pour obtenir des avantages pour de nouvelle exploitation d’une durée de 16 ans.

Au cours de cette journée, un rapport a été présenté, dont l’élaboration a été effectuée par les membres de la commission d’industrie, du commerce et des richesses naturelles au sein de l’ARP au terme d’une visite effectuée aux deux puits Ashtart et Rahmoura au mois d’avril dernier.

Les députés ont notamment évoqué l’état lamentable des deux puits et l’absence des opérations de maintenance en plus de l’état délabré des machines outre la présence de plusieurs problèmes technique et financier.

Baisse et des ressources et de la production

Le Bulletin officiel sur le bilan énergétique pour l’année 2023, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, a révélé une baisse des ressources énergétiques et une baisse de la production pétrolière nationale, ainsi qu’une baisse de la demande en produits pétroliers. Parallèlement, les importations d’électricité en provenance d’Algérie ont connu une augmentation notable, contribuant à couvrir 11% des besoins nationaux en électricité.

Selon la même source officielle tunisienne, le nombre de concessions pétrolières encore valides a également diminué à 16 et les concessions d’exploitation ont atteint 56, dont 44 sont en phase de production. Concernant l’exploration, 8 nouveaux puits ont été forés, dont 5 d’exploration et 3 de développement, et une seule découverte a été faite.

Les ressources nationales en énergie primaire (en termes de production et de redevances du gaz de l’Algérie en 2023) se sont élevées à 4,4 millions de tonnes équivalent pétrole, enregistrant une baisse de 6% par rapport à la même période en 2022, due principalement à une baisse de la production nationale de brut, pétrole et gaz naturel.