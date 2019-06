Ennahdha appelle à infliger une peine maximale aux personnes impliquées dans l’incendie des récolte de blé

-Ennahdha appelle à infliger une peine maximale à ceux dont l’implication dans l’incendie des champs de blé et la destruction des récoltes a été prouvée.

Plusieurs hectares de céréaliculture ont été ravagés par le feu au cours des dernières semaines dans la région du Nord-Ouest.

Présidant dimanche à Tozeur une réunion consacrée à l’élection des listes préliminaires de son parti candidates aux législatives, Meherzia Laabidi, membre du bureau exécutif d’Ennahdha, a indiqué que le mouvement appelle à enquêter sur les causes ayant provoqué les incendies, faisant observer qu’ils ont éclaté directement après l’annonce d’une récolte record pour la présente saison. Ce qui confirme, selon elle, l’origine criminelle des incendies.

Et d’ajouter que ces actes de vandalisme portent atteinte à la sécurité alimentaire des Tunisiens, rappelant que Ennahdha avait proposé, l’année dernière, la promulgation d’une loi pour réprimer la destruction des récoltes, du cheptel ou autre.

Sur un tout autre plan, Laabidi a qualifié de réussie l’ouverture du mouvement sur les indépendants. Cette expérience, a-t-elle rappelé, a été lancée lors des élections municipales.

qui diffèrent des élections législatives. Car si les premières concernent le domaine territorial géographique, les deuxièmes mettent en avant les grands choix politiques des partis, a-t-elle fait observer. Voila pourquoi, le candidat doit être convaincu des choix politiques du parti. Ce faisant, “il est possible que le mouvement se contente de ses compétences, mais sans fermer définitivement les portes aux indépendants tant il est vrai que Ennahdha s’adresse à tous les Tunisiens”, a-t-elle insisté.