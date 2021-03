Ennahdha appelle à la création d’une police parlementaire

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Imed Khmiri, a insisté, jeudi, sur la nécessité de réfléchir à des outils d’exécution à mettre à la disposition du président de l’ARP et des président des commissions, citant la création d’une police parlementaire ayant vocation imposer l’ordre à tous.

- Publicité-

Cité par Assabahnews, il a précisé que sa proposition s’inscrit dans le contexte de la non conformité du comportement du groupe parlementaire du PDL et de sa présidente avec les exigences du règlement intérieur et de sa violation des traditions en place.

Il a cité comme expériences dans ce domaine celle en vigueur en Italie , affirmant, qu’il est temps d’en finir avec les agissements antiparlementaires du bloc du PDL.