Ennahdha appelle au boycott du référendum

Le porte-parole du Mouvement Ennahdha, Imed Khemiri, a affirmé ce jeudi que le pouvoir n’a pas réussi à traiter la crise économique. «L’autorité n’a pas de vision à l’exception de celle d’accaparer tous les pouvoirs et parler des questions politiques dans le but de parvenir à un régime totalitaire», selon ses dire .

Cité par Mosaique fm, il a dénoncé l’organisation du référendum tout en considérant qu’il n’a aucune référence juridique et constitutionnelle. Il n’a pas non plus été construit grâce à un processus de participation. Même les travaux de la Commission consultative n’ont pas été pris en considération, a-t-il ajouté.

Le mouvement Ennahdha a exprimé son rejet du projet de la Constitution qui sera soumis au référendum le 25 juillet. Ce projet n’est pas populaire et il n’est pas le fruit d’un dialogue. En plus il reconnaît des pouvoirs très étendus au président de la République et il n’y a aucun contrôle et possibilité de poursuite de ses actes surtout en l’absence d’institutions constitutionnelles et de séparation entre les pouvoirs dans ce projet.