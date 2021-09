Ennahdha revient à la charge contre les décisions du 25 juillet

Le mouvement Ennahdha a souligné, la nécessité de mettre fin rapidement à l’état d’exception, de lever le gel du parlement et de désigner une personnalité pour former un gouvernement légitime capable de faire face à la situation économique et sociale difficile.

« Il ne peut y avoir de sortie de crise sans un dialogue national consacrant le principe de participation à la construction d’un nouveau paysage pour atteindre la stabilité politique attendue », lit-on dans le communiqué du bureau exécutif d’Ennahdha .

Il a estimé que la Constitution de 2014 qualifiée, il y a deux jours, par le chef de l’État, « de texte cadenassé au service de la mafia », est « en fait le fruit d’un dialogue national qui a permis à la Tunisie d’obtenir le prix Nobel de la paix en 2015 ».

Le texte de la Constitution, selon Ennahdha, représente un contrat social qui a fait l’objet d’un large consensus et dispose de ses propres mécanismes d’amendement sur la base d’une démarche participative et consensuelle entre tous les partis politiques et les représentants de la société civile.

Le bureau exécutif d’Ennahdha a réitéré son refus de toute forme de restriction des libertés publiques et individuelles et de jugement des civils devant la justice militaire ou d’assignation à résidence et d’atteinte à la liberté de circulation sans procédure judiciaire. Des dispositions qui ont touché plusieurs acteurs politiques, députés, hommes d’affaires et cadres de l’administration tunisienne, déplore le parti.

Il dénonce également les campagnes de dénigrement menées sur les réseaux sociaux contre plusieurs personnalités publiques à l’instigation de ceux qui se disent partisans du président Kais Saied.