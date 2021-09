Ennhadha appelle à une réunion du bureau de l’ARP pour la reprise des activités de l’institution parlementaire

-Le groupe Ennahdha à l’Assemblée des représentants du peuple, dont les activités sont suspendues depuis plus de deux mois, a appelé à une réunion du bureau du parlement pour prendre les mesures qui s’imposent en vue d’une reprise des activités de l’institution parlementaire, conformément aux dispositions de la Constitution.

- Publicité-

Dans une déclaration rendue publique, ce mercredi, le bloc d’Ennahdha (52 élus sur un total de 217), réunie aujourd’hui, pour examiner les développements sur la scène nationale, notamment le Décret présidentiel n°2021-117 relatif aux mesures exceptionnelles, a appelé toutes les forces vives de la nation à l’unité et à la défense du choix démocratique pluraliste.

Le groupe parlementaire a également invité les autres blocs parlementaires et les personnalités nationales à surmonter les différends et à protéger les valeurs de la République et de la démocratie.

Pour le groupe Ennahdha au parlement, le Décret présidentiel n°2021-117 relatif aux mesures exceptionnelles, paru, au JORT, est une » réelle suspension de la Constitution de 2014 «, » un coup d’Etat entier contre la légitimité » et » un pas sur la voie de la mise en place d’un régime oppressif «.

Dans un communiqué rendu public, la semaine dernière, le groupe a dit rejeter toute concentration de pouvoirs par le chef de l’Etat, en allusion aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, dénonçant la suppression de certaines instances politiques et de contrôle.

Le bloc parlementaire a cité, à titre d’exemple, la suspension du parlement, la suppression de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois et de l’Instance nationale de lutte contre la corruption.

» Le président Kais Saied a pris en main tous les pouvoirs «, s’est indigné le groupe parlementaire dans le même communiqué.