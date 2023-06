Entrée en exploitation de l’unité de banque de sang à l’hôpital de la Rabta

L’unité de banque de sang à l’hôpital de la Rabta Tunis est entrée en exploitation mercredi, selon un communiqué du ministère de la santé.

L’entrée en exploitation de cette banque de sang, en tant qu’unité indépendante des laboratoires d’hématologie, coïncide avec la journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin de chaque année.

Cette unité permettra de renforcer les opérations de don de sang, de couvrir les besoins de cet établissement hospitalier, de gérer à bon escient cette matière vitale et de garantir sa conservation.

Le don de sang est un acte citoyen et permet chaque jour de sauver des milliers de vie.

La Tunisie a besoin de 750 donneurs par jour et de 270 mille donneurs par an pour répondre aux besoins des patients lors des opérations chirurgicales, des soins et des opérations de sauvetage des blessés dans les accidents, selon des déclarations précédentes du directeur du centre national de transfusion sanguine Slama Hmida.