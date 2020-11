Entretien du président Kaïs Saïed et de l’Emir du Qatar

Le président de la République, Kaïs Saïed, et l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont convenu de poursuivre la concertation régulière et de coordonner la position commune des deux pays au service des causes justes et pour la paix dans le monde.

Le président Kaïs Saïed et l’Emir Tamim Ben Hamad ont eu, dimanche, au « Diwan Emiri » à Doha, un entretien en tête-à-tête et une rencontre élargie au cours de laquelle ils ont réaffirmé la solidité des liens qui unissent les deux pays et la volonté commune de les consolider dans l’intérêt des deux peuples frères.

Le président Kaïs Saïed a salué le soutien apporté par le Qatar à la Tunisie dans sa lutte contre le nouveau coronavirus, soulignant l’importance de la poursuite d’une coopération étroite entre les deux pays à tous les niveaux, notamment dans les domaine économique et en matière de promotion des investissements et des projets de développement.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, souligné la nécessité de mettre en place une ligne maritime commerciale entre les deux pays et de hâter la mise en place de la plateforme de production à Sidi Bouzid.

Ce projet permet de faire de Sidi Bouzid une plateforme régionale de production agricole. Il s’étalera sur une superficie de 20 hectares et coûtera environ 60 millions.

Il a, également, insisté sur la nécessité de la tenue de la haute commission mixte tuniso-qatarie au cours du premier trimestre de l’année 2021 et sur l’impératif d’enrichir le cadre juridique réglementant les relations entre les deux pays.

Il a, aussi, demandé au Conseil des hommes d’affaires tunisiens et qataris à se réunir dans les plus brefs délais.