Entretien Saied-Hachani sur l’activité du gouvernement et la loi de finances 2014

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, lundi au Palais de Carthage, avec le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani qui l’a informé de l’avancement de l’action du gouvernement au cours de la période écoulée.

A été également abordé le processus de lancement de la mise en œuvre du Décret relatif au contrôle global des opérations de recrutement et d’intégration dans la fonction publique, les organismes, institutions et établissements publics, les sociétés à participation publique et autres structures publiques réalisés du 14 janvier 2011 au 25 juillet.

En outre, l’entrevue a porté sur les préparatifs en vue de l’élaboration du projet de loi de finances pour l’année 2024. Le président de la République a réaffirmé à cette occasion que l’Etat n’abandonnera pas son rôle social.

Enfin , le chef de l’Etat a souligné la nécessité de cohésion dans le travail gouvernemental, déclarant que « tous ceux qui assument des responsabilités doivent adhérer à la politique fixée par le Président de la République comme le stipule la Constitution du 25 juillet 2022 », précise un communiqué de la présidence de la République.