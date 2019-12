Erdogan à Tunis. Kais Saied botte en touche !

Quelque succincte et sommaire que soit l’expérience de Kais Saied à la magistrature suprême, elle n’autorise nullement les aberrations qui ont entaché, ce mercredi, son baptême du feu que les hasards du calendrier diplomatique ont voulu qu’il le reçoive avec le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Celui-ci a débarqué ce matin à Tunis en quelque sorte sans crier garde, pour une visite surprise que la présidence de la République Tunisienne semble avoir subie davantage qu’acquiescée. D’autant que, dès l’abord, toutes les informations ayant trait à ce bref séjour ont émané de sources turques, à titre principal, du bureau d’Erdogan. Ce n’est que bien plus tard que les services du Palais de Carthage sont entrés en lice pour délivrer un laconique communiqué comme pour prendre acte de cette visite, au demeurant, rondement mené par l’hôte turc, faut-il le reconnaître.

Une aberration qu’il faut mettre sur le compte du noviciat de Kais Saied, que l’on n’a pas vu comme à son habitude, sûr de lui-même, droit dans ses bottes, s’exprimer ex cathedra. Ses interventions lors de la conférence de presse commune en ont administré la preuve irréfragable au travers de ses réponses très sommaires renvoyant à des poncifs à répétition où le chef de l’Etat tunisien s’est attaché, plusieurs fois plutôt qu’une, à affirmer que » en aucun cas, la question de la redéfinition des frontières et de l’accord conclu entre la Turquie et la Libye n’a été abordée lors de l’entretien », et que « cette question ne concerne pas la Tunisie, ni dans sa relation avec la Turquie ni avec la Libye ».

Une visite hautement politique !

Pourtant, cette visite intervient dans la foulée de la signature par la Turquie d’un accord avec le gouvernement libyen, reconnu internationalement, qui vise à créer une zone économique exclusive allant de la rive sud de la Méditerranée à la côte nord-est de la Libye. Surtout, Ankara affirme que l’accord vise à protéger ses droits en vertu du droit international, et qu’elle est « ouverte à la signature d’accords similaires avec d’autres Etats sur la base d’un partage équitable des ressources ».

Encore plus, la Turquie a intensifié, ces derniers temps, ses efforts pour conclure des accords avec des les Etats nations de la Méditerranée, où Ankara est en désaccord avec la Grèce sur les ressources énergétiques au large de l’île divisée de Chypre.

Le mois dernier, la Turquie a signé donc un accord de délimitation des frontières maritimes avec le gouvernement internationalement reconnu de la Libye, un geste qui a suscité la fureur de la Grèce. Athènes affirme que l’accord viole le droit international, mais Ankara affirme qu’il vise à protéger ses droits dans la région et qu’il est en totale conformité avec les lois maritimes, soulignent Reuters et le Guardian.

Le volet économique effleuré !

Le but de cette visite s’avère avec la plus grande netteté à travers la composition de la délégation accompagnant le chef de l’Etat turc, à savoir les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et le chef des services de renseignements.

Il est évident que cet attelage n’est pas venu en Tunisie pour discuter d’échanges commerciaux et de vente d’huile d’olive tunisienne à la Turquie comme se plaît à le souligner le président de la République Kaïs Saïed qui a dit « espérer un approfondissement du partenariat économique avec la Turquie particulièrement après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, dont l’annonce est attendue cette semaine ». Faisant bonne mesure, le président turc a quand même indiqué que les discussions ont notamment porté sur les relations économiques entre les deux pays ainsi que sur les moyens de les développer.

L’entretien, a par ailleurs, porté sur les relations bilatérales entre la Tunisie et la Turquie dans les domaines, militaire, économique, de la santé, de l’agriculture et des échanges commerciaux ainsi que sur les moyens de les impulser d’une manière équilibrée. Selon Saïed, un accord a été trouvé pour la construction d’un hôpital des enfants à Tunis avec le concours de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA). ” Un surcroit d’effort sera fourni pour exporter davantage de produits agricoles tunisiens “, a souligné le chef de l’Etat, citant notamment les dattes et l’huile d’olive.

De son coté, le président turc a souligné tout l’intérêt que porte son pays au développement de la coopération bilatérale, réaffirmant l’engagement résolu de la Turquie à soutenir la Tunisie dans divers domaines. ” La Turquie a importé de la Tunisie des dattes et de l’huile d’olive et œuvrera, cette année, à renforcer ces échanges commerciaux “, a-t-il promis, cité par la l’agence de presse officielle tunisienne TAP.