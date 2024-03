Espagne (27e journée): le Real et Vinicius à Valence, le Barça retrouve Bilbao

Toujours leader de Liga, le Real Madrid (1er,

65 points) se déplace samedi soir à Valence (9e, 36 points), lors de la 27e

journée de championnat, pour maintenir ses concurrents à distance dans la

course au titre.

Une rencontre qui se tiendra dans un contexte tendu, près d’un an après

des insultes racistes de supporters valencians envers Vinicius Junior, qui

font toujours l’objet d’une enquête pénale.

Sur le terrain aussi, ce déplacement à Mestalla a tout d’un piège pour le

Real contre une jeune équipe qui a été capable cette saison à domicile de

battre sèchement l’Atlético 3-0 et de tenir en échec le FC Barcelone (1-1),

à quelques jours du huitième de finale retour de C1 contre le RB Leipzig.

Invaincu depuis six matchs après un mois de janvier cauchemardesque, le

Barça (3e, 57 points) devra confirmer son rebond à la suite de l’annonce du

départ de son entraîneur Xavi Hernandez en fin de saison, dimanche sur la

pelouse de l’Athletic Bilbao (5e, 49 points), où les Catalans avaient chuté

en quarts de finale de Coupe du Roi (4-2 après prolongation).

L’Atlético Madrid (4e, 52 points), privé d’Antoine Griezmann, blessé à la

cheville, doit absolument battre le Betis Séville (6e, 42 points), pour

rester

au contact du trio de tête, 10 jours avant la réception de l’Inter Milan en

8e retour de Ligue des champions (1-0 à l’aller pour l’Inter).

Les Catalans de Gérone (2e, 59 points), qui se sont relancés après deux

défaites consécutives en championnat, iront eux à Majorque (16e, 24 points)

pour continuer de rêver.

Programme de la 27e journée: Vendredi 1er mars Celta Vigo - Almeria Samedi 2 mars Séville FC - Real Sociedad Rayo Vallecano - Cadix Getafe - Las Palmas Valence - Real Madrid Dimanche 3 mars Villarreal - Grenade Atlético Madrid - Betis Séville Majorque - Gérone Athletic Bilbao - FC Barcelone Lundi 4 mars Osasuna - Alavés