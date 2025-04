Espagne (30e journée): le duel à distance « Barça – Real » continue de plus belle

La course au titre en Liga espagnole s’est transformée, en l’espace de deux semaines, en un duel à distance, entre les deux géants, le FC Barcelone, leader, et le Real Madrid, deuxième avec trois points de retard.

Qualifiés mardi pour la finale de la Coupe du Roi, les Merengues reçoivent Valence (15e, 31 points) samedi, avant d’aller défier Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi prochain, tandis que les Blaugranas, qui affronteront Dortmund mardi, accueillent samedi soir le Betis Séville (6e, 47 points), l’équipe en forme du moment en Liga.

Par contre, l’Atlético Madrid (3e) et encore en course il y a un mois, a dégringolé et se retrouve distancé, à neuf longueurs du Barça, son bourreau en demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi (1-0).

Les Colchoneros, qui ont sûrement manqué leur dernière opportunité de remporter un titre cette saison, devront mettre fin à leur piteuse série de six matches sans victoire (toutes compétitions confondues, affrontent,

dimanche le Séville FC (11e, 36 points), pour, au minimum, conserver leur troisième place devant l’Athletic Bilbao, quatrième en embuscade, à quatre points.

Programme de la 30e journée: Vendredi: Rayo Vallecano - Espanyol Barcelone Samedi : Gérone - Alavés Real Madrid - Valence Majorque - Celta Vigo FC Barcelone - Betis Séville Dimanche : Las Palmas - Real Sociedad Séville FC - Atlético Madrid Valladolid - Getafe Villarreal - Athletic Bilbao Lundi : Leganés - Osasuna