Espagne: le FC Barcelone arrache le succès 2-1 contre Osasuna, Piquéexpulsé

Le FC Barcelone, réduit à dix dès la 31e, a arraché la victoire 2-1 contre Osasuna mardi pour la 14e journée de Liga, et compte provisoirement cinq points d’avance sur le Real Madrid

(32 points), qui affronte Cadix jeudi (21h30).

Les Catalans ont été surpris dès la 6e minute du match par une tête sur

corner de David Garcia, et ont été vite réduits à dix après l’expulsion sur deuxième carton jaune de leur buteur-star Robert Lewandowski à la demi-heure de jeu (31e), une décision qui a provoqué la colère et l’expulsion de Gerard Piqué du banc pour le dernier match de sa carrière (46e), mais qui a eu le don de réveiller les Blaugranas, revenus grâce à un but de Pedri (48e) et passés devant en toute fin de match, à la 85e, grâce à une inspiration de la tête signée Raphinha.