Espérance ST: Abdelkader Badrane, blessé, forfait pour le match inaugural face à Jwaneng Galaxy

L’international algérien de l’Espérance Sportive de Tunis Abdelkader Bedrane, sera forfait pour le match de la première journée du groupe C de la phase des poules de la ligue des champions d’Afrique face à la formation botswnaise Jwaneng Galaxy samedi à Radès, a annoncé le club sang et or mercredi soir sur sa page offcielle facebook.

Le défenseur central qui s’est blessé lors de la séance d’entrainement de l’équipe, a été soumis à des examens médicaux qui ont décelé une déchirure musculaire nécessitant 3 à 4 semaines de repos, précise le club .