Espérance ST: Hassan Jemai gravement blessé au genoux

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé sur sa page Facebook officielle que le joueur de son équipe première masculine de Handball, Hassan Jemai » a été victime d’une grave blessure au genoux.

« Les examens subis par le joueur ont révélé une rupture des ligaments croisés du genoux », a fait savoir que le club sang et or dans son communiqué.

Jemai avait contracté sa blessure lors de la finale du championnat arabe des clubs champions et vainqueurs de coupes, remportée par l’Espérance ST aux dépens du Zamalek d’Egypte.

Le joueur devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, apprend-on de même source.

- Publicité-