Dans une « déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées » qui ne disait rien des causes ou des objectifs de l’action, il est indiqué que la société UGF du groupe des assurances Maghrebia et qui est dirigée par Nabil Essassi (Notre photo), a procédé à l’acquisition de 2.037 actions de la société familiale pour plus de 114.173 DT. Est-ce pour redresser le cours de l’entreprise ?

- Publicité-