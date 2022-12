Ethiopie: La capitale du Tigré reconnectée au réseau électrique

La capitale du Tigré, Mekele, a été reconnectée au réseau électrique national, après plus d’un an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l’Ethiopie, a annoncé mardi soir la compagnie nationale d’électricité.

Cette annonce intervient un peu plus d’un mois après la signature d’un accord de paix, le 2 novembre, entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles tigréens, destiné à mettre fin à deux ans d’un conflit dévastateur.

« Le centre de contrôle d’électricité de la ville de Mekele, qui avait été déconnecté du réseau électrique national pendant plus d’un an en raison de la guerre dans le nord de l’Éthiopie, a été reconnecté », a annoncé dans un communiqué la compagnie nationale Electricité d’Ethiopie. « La ligne a été connectée au réseau électrique national après la fin des travaux de réparation », a-t-elle précisé.

Les accès et les communications dans une partie du nord de l’Ethiopie, dont le Tigré, étant restreints ou interdits, il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain. Les responsables tigréens n’étaient pas joignables dans l’immédiat pour réagir à cette annonce.

Région la plus septentrionale d’Ethiopie qui abrite six millions d’habitants, le Tigré vit quasiment coupé du monde depuis le début d’un conflit entre le gouvernement fédéral dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Elle est privée depuis plus d’un an de nombreux services de base (électricité, télécommunications, banques, carburant…).