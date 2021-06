Ethiopie: les rebelles progressent, appellent à chasser « les ennemis » du Tigré

Les forces des autorités dissidentes du Tigré ont gagné du terrain mardi, au lendemain de la prise de la capitale régionale Mekele, appelant à chasser les « ennemis » de cette région du nord de l’Ethiopie en guerre depuis bientôt huit mois.

Les rebelles ont poursuivi leur progression malgré l’annonce lundi soir d’un « cessez-le-feu unilatéral » par le gouvernement éthiopien, après la perte de la principale ville tigréenne, un tournant majeur du conflit.

Les Etats-Unis ont accueilli mardi l’annonce de cette trêve avec prudence: ce « pourrait être une étape positive si elle était suivie de changements sur le terrain en vue de mettre un terme au conflit et aux atrocités, et de permettre une assistance humanitaire libre », a indiqué Ned Price, porte-parole du département d’Etat, dans un communiqué, plaidant pour « un cessez-le-feu immédiat, illimité et négocié ».

Mekele était sous le contrôle de l’armée fédérale depuis le 28 novembre, trois semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, d’une offensive pour renverser les autorités issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).