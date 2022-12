Éthiopie: L’ex-président kényan Uhuru Kenyatta se rendra à Mekele

L’ancien président kényan Uhuru Kenyatta se rendra en Ethiopie dans le cadre du processus de paix lié à la guerre dans le nord du pays. Cette annonce a été faite à l’issue de la deuxième réunion sur la mise en œuvre de l’accord de cessation permanente des hostilités qui a débuté mardi à Nairobi au Kenya.

« La véritable déclaration qu’ils doivent faire sera celle qu’ils feront lorsque nous serons à Mekele dans les prochains jours, pour observer et vérifier les actions. Parce que les documents sont une chose, ce que nous voulons maintenant, ce sont les livrables. » a déclaré l’ancien président kényan Uhuru Kenyatta.

L’ex chef d’état, qui est le médiateur des pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération des peuples du tigré TPLF se rendra donc à Mekele.

Durant la réunion la question du rétablissement de l’accès à l’aide humanitaire. Il a ajouté que ces échanges ont permis de finaliser les termes du mécanisme conjoint de surveillance ainsi que le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des combattants du TPLF : »Ils se sont tous mis d’accord et ont accepté de donner à l’équipe de surveillance et de vérification de l’Union africaine un accès complet, un point de vue complet à 360 degrés pour s’assurer que tous les éléments des accords vont effectivement être mis en œuvre. » a expliqué l’ancien président kényan.

La reprise des services tels que l’eau, le téléphone et les services bancaires a également été abordée.