Éthiopie: L’UE relève quelques «signaux encourageants»

Les initiatives de paix se poursuivent en Éthiopie pour mettre fin à la guerre civile alors que les combats continuent et se sont même intensifiés ces dernières semaines. Après celle de l’Union africaine et de l’émissaire pour la Corne de l’Afrique, Olusegun Obasanjo, c’est l’envoyée spéciale de l’Union européenne qui s’est rendue dans la capitale éthiopienne où elle a notamment rencontré le chef du gouvernement Abiy Ahmed. À son retour à Nairobi, elle s’est exprimée lors d’un point presse vendredi 11 février. Annette Weber a affirmé voir des signaux positifs pour l’évolution de la crise éthiopienne, même si tout n’est pas encore fait.

« Nous reconnaissons qu’il y a eu beaucoup de changements de la part du gouvernement éthiopien ces dernières semaines, notamment la libération des prisonniers, l’ordre donné aux troupes fédérales et à la milice FANO de ne plus avancer dans le Tigré, la baisse des discours de haines, des visas accordés aux humanitaires. La situation s’est améliorée mais tout n’est pas acquis, et pour parler de paix, je suis certes optimiste mais je reste prudente, a-t-elle déclaré