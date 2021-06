Ethiopie: Trois employés de MSF tués dans une attaque au Tigré

Trois employés de Médecins sans Frontières (MSF), une Espagnole et deux Ethiopiens, ont été tués dans une attaque dans la région éthiopienne du Tigré, a annoncé vendredi la branche espagnole de MSF.

Ces derniers jours, le Tigré a été le théâtre d’un regain d’activité militaire, et une frappe aérienne y a visé mardi un marché, faisant au moins 64 morts.

« Nous avons perdu le contact avec eux et la voiture dans laquelle ils voyageaient hier dans l’après-midi, et ce matin le véhicule a été retrouvé vide et leurs corps sans vie à quelques mètres », a indiqué MSF dans un communiqué en dénonçant « un assassinat brutal ».

les Etats-Unis, « consternés et profondément attristés » par les homicides des employés de MSF, ont demandé une enquête indépendante permettant de traduire en justice les auteurs de l’attaque.

« Au final les autorités éthiopiennes ont l’entière responsabilité d’assurer la sécurité des travailleurs humanitaires ainsi qu’un accès libre et sans entraves à l’aide humanitaire », a souligné le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué.