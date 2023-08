Ethiopie : Un état d’urgence de six mois déclaré à Amhara

Le gouvernement éthiopien a déclaré vendredi un état d’urgence de six mois dans la deuxième plus grande région du pays, Amhara, après des jours d’affrontements entre l’armée et les miliciens Fano locaux, lui donnant le pouvoir d’imposer des couvre-feux, de restreindre les déplacements et d’interdire les rassemblements.

Les combats qui ont éclaté plus tôt cette semaine sont rapidement devenus la crise de sécurité la plus grave en Éthiopie depuis la fin en novembre d’une guerre civile de deux ans dans la région du Tigré, voisine d’Amhara.

Le gouvernement régional d’Amhara a demandé jeudi une aide supplémentaire aux autorités fédérales pour rétablir l’ordre.

« Il a été jugé nécessaire de déclarer l’état d’urgence car il était devenu difficile de contrôler cette activité scandaleuse sur la base du système juridique régulier », a déclaré le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed dans un communiqué.

Les troubles sont le dernier accès de violence à avoir frappé le pays, le deuxième plus peuplé d’Afrique après le Nigeria, depuis qu’Abiy a pris ses fonctions en 2018. Il a remporté le prix Nobel de la paix en 2019 pour ses efforts de rétablissement de la paix avec l’Érythrée.