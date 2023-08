Euro-cycles : Une situation tendue qui devrait se poursuivre en 2024

Traitant de la situation d’Euro-cycles entreprise de Habib Essayeh à Kalaa Kébira, Mac Sa indique dans une dernière note de conjoncture, que « malgré une performance commerciale ralentie et une capacité bénéficiaire atténuée, Eurocycles affiche des fonds propres en progression (59,4 MDT en 2022 vs 57,3 MDT en 2021), un fonds de roulement positif, un niveau de rentabilité élevée avec un taux de marge nette de plus de 10.6% en 2022, une politique de distribution de dividende récurrente et généreuse avec un pay-out attendu en 2022 de 57.34% (soit 1DT par action) ».

L’intermédiaire boursier brandit cependant un Warning sur « la situation difficile d’Euro cycles enregistrée à partir du second semestre de 2022 se poursuit en 2023, qui sera encore une année difficile pour cette entreprise, avec un repli de 38.5% du CA (Chiffre d’affaire), 38.1% du volume des ventes et 41.2% du résultat net à 10 MDT. Selon les estimations du management, dans les conditions actuelles du marché, la société devrait retrouver sa vitesse de croisière à partir de 2025 ».