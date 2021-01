Evax est désormais prête et accessible à tous !

Les ministres de la santé et des technologies de la communication ont souligné mercredi, lors d’une conférence de presse, que l’application Evax » permettant de s’inscrire à distance dans la campagne de vaccination anti-Covid 19 est prête et accessible à travers les téléphones portables ou via le site web.

Le ministre des technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem a précisé que cette application est mise à la disposition de toutes personnes souhaitant s’inscrire à distance à la campagne de vaccination anti-Covid 19 à travers les téléphones portables en utilisant le code /étoile 2021 dièse/ ou sur le site web www.evax.tn.

Il a ajouté que cette application qui permettra de s’inscrire à distance à la campagne de vaccination anti-Covid 19 a été réalisée en un temps record qui n’a pas dépassé 3 semaines par plusieurs parties intervenantes, dont notamment le ministère de la santé, des technologies de la communication, le centre national d’informatique et les services informatiques de l’instance supérieur indépendantes des élections ( ISIE) et les opérateurs en télécommunications.

De son côté, le ministre de la santé, Faouzi Mehdi a indiqué que les opérations de vaccination anti-Covid 19 seront effectuées à travers l’inscription à cette application qui, a-t-il dit est la même que celle utilisée dans les élections et qui a été conçue et réalisée par des compétences nationales.