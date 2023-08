Evénement scientifique de l’année: parution de l’Encyclopédie de la musique et de la musicologie en Tunisie sous la direction de Samir Becha et préfacée par Jean-Jacques Nattiez

Le domaine des recherches musicales vient d’être enrichi par une importante parution « Encyclopédie de la musique et de la musicologie », réalisée par un collectif de musicologues sous la direction du musicologue-universitaire Samir Becha (directeur de l’Institut de musique de Tunis ISMT) et préfacée par le musicologue, sémiologue et critique littéraire d’origine française Jean Jacques Nattiez.

Paru aux Editions Sotumedias, cette encyclopédie traite, selon une note d’information, des fondements théoriques et méthodologiques de la musique et de la musicologie en Tunisie au début du XXIe siècle. Il s’agit d’une synthèse exhaustive du phénomène musical et des univers sonores de diverses civilisations et de différentes époques, allant de l’histoire ancienne à la période contemporaine.

Selon Samir Becha, les nombreuses recherches en musicologie qui ont été publiées lors du XXe siècle et le début du XXIe siècle offrent aujourd’hui l’opportunité de réunir des musicologues de différentes nationalités autour d’un certain nombre de questions qui méritent d’être étudiées avec plus d’investissements et de persévérance.

La parution de cette Encyclopédie de la musique et de la musicologie en Tunisie – Fondements théoriques et méthodologiques », lit-on, est considérée comme un événement scientifique majeur de la musicologie de ces dernières années.

L’encyclopédie est réalisée par des musicologues connus par leur intérêt à la recherche, leur rigueur, leur engagement et leur générosité scientifique. Une entière liberté a d’ailleurs été laissée aux auteurs pour exposer leurs recherches, dans la langue qui leur est propre. Chaque article est signé et daté et contient de nombreuses références bibliographiques.

Les articles publiés sont répartis sur trois volets thématiques: « La musique au regard des sciences humaines », « Histoire et étude des instruments de musique » et « Méthodes, méthodologies et analyses ».

Dans cet ouvrage, les auteurs ont pu expliquer la contribution de la Tunisie dans les savoirs musicaux et musicologiques au long de son histoire, depuis l’époque néolithique jusqu’au début du XXIe siècle. Ils ont presque touché la plupart des sujets et des thèmes, et surtout ceux qui se rapportaient aux spécificités et aux particularités des musiques tunisiennes. Parmi les disciplines qui pourraient être corrélées aux approches précitées, citons l’anthropologie, l’archéologie, la critique, la didactique, le cinéma, le théâtre, la religion, la linguistique, la littérature, la philologie, la philosophie, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, les sciences de l’éducation, les sciences de l’information, les sciences cognitives et la traduction.

Cette Encyclopédie réunit des auteurs venus de plusieurs pays et disciplines dont notamment Nicolas Meeùs, Mohamed Zinelabidine, François Picard, Nidaa Abou Mrad, Mondher Ayari, Jean-Marc Chouvel, Anis Meddeb, François Delalande, Jann Pasler, Saifallah Ben Abderrazzek, Senda Khayati, Amine Zouari, Wael Samoud, Ikbal Hamzaoui, Fakher Hakima ainsi que Hamdi Makhlouf ayant apporté sa contribution à la conception, à la révision des normes, de la bibliographie et de la translittération.

