Exportation de dattes : L’Algérie ne figure pas dans le top 5 mondial

Un représentant de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur, dans une intervention à l’occasion des Portes Ouvertes Nationales sur l’exportation des dattes et de leurs dérivés ayant lieu du 27 au 29 décembre 2022, a passé en revue les indicateurs les plus importants de secteur des Dattes en Algérie.

Les données présentées montrent que l’Algérie s’est classée au septième rang mondial en 2021 dans le domaine des exportations de dattes avec 76 900 tonnes, pour une valeur totale de 79 millions de dollars, tandis que l’Arabie saoudite est le premier pays exportateur de dattes avec 13,4 % du total des exportations mondiales.

Au cours des cinq dernières années, les exportations algériennes de dattes ont atteint en moyenne 66,4 millions de dollars, culminant en 2021 à 79 millions de dollars. Selon les mêmes données, la production de dattes a atteint son apogée en 2019 avec 11,36 millions de quintaux, emmenée par « Deglet Nour » avec 6,14 millions de quintaux, suivie des dattes sèches avec 3,02 millions de quintaux, puis le reste des dattes fraîches avec 2,20 millions quintaux. Le nombre moyen de pays importateurs de dattes algériennes entre 2017 et 2021 était équivalent à 66 pays, avec un pic enregistré en 2021 avec 72 pays dans le monde.

Parmi les principaux pays importateurs de dattes algériennes en 2021, la France, qui a importé une quantité estimée à 21,42 milliers de tonnes, d’une valeur totale de 25,36 millions de dollars, suivie de l’Espagne avec 8,48 milliers de tonnes, d’une valeur de 9,44 millions de dollars. Quant à la qualité des dattes qui ont été exportées en grande quantité en 2021, « Deglet Nour » vient au premier plan, puisque plus de 25 514 tonnes ont été exportées vers divers pays du monde, dont 4 884 tonnes vers la France et 2 801 tonnes vers l’Allemagne, suivies par les dattes molles (plus de 49 784 tonnes), puis les dattes sèches (1635 tonnes).