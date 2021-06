Exposition « L’Argenté », de l’art contemporain dans un tout nouvel espace artistique

Sous le commissariat de Toucher De Soleil, « L’Argenté« , l’exposition-atmosphère d’Ahmad Ksibia eulieu ceJeudi 24 Juin 2021 à Flat El Founoun, unmusée-appartement dédié aux pratiques alternatives de l’art contemporain, un tout nouvel espace artistique inédit en Tunisie.

L’idée principale de l’exposition était de créer un temps fortà ses visiteurs comme un lieu d’expression et d’émotion à travers 14 œuvres présentéespour nous plonger dans une contemplation harmonieuse d’une matière, d’une lumière, d’une architecture céleste.

L’artiste visuel Ahmad Ksibi, propose une contemplationilluminée et de l’azur grisé provenant intégralement de paysage issude part et d’autre de la Tunisie. Les œuvres spécialement sélectionnées pour l’expositionse veulent le reflet et la réflexion philosophique de l’artiste Ahmad Ksibicomme un regain de vie et de poésie nécessaire à notre époque.

Après un vernissage réussi, L’Argenté d’Ahmed Ksibise poursuit jusqu’au Lundi 5 juillet à Flat El Founoun, 12 rue La Jujube, La Marsaet sur rendez-vous en contactant SouheilChabchoub,directeur d’El Founoun Art Bistrot et chargé de communication de Toucher De Soleilau 29 709 752.Toute visite doit pouvoir présenterune attestation de test PCR négatif au moins de 48 heures.

L’exposition L’Argenté soutient l’action nationale de solidarité pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une partie des fonds collectés est reversée à la caisse régionale des établissements de santé de Kairouan. Pour en savoir plus sur L’Argenté, rendez-vous sur les comptes instagram de @toucherdesoleil et de @AhmadKsibi.