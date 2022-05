Express Air Cargo  acquiert son premier B737NG

Express Air Cargo (7A, Tunis) a pris livraison de son premier B737NG dédié au fret, – un B737-800(SF).

Le TS-ICD (msn 30704) a été transporté après conversion par Aeronautical Engineers, Inc. (AEI) dans les installations de Commercial Jet à Dothan jusqu’à Tunis via Bangor et Shannon . Il n’a pas encore été mis en service payant par le spécialiste tunisien du fret. La compagnie aérienne est propriétaire de l’ancien jet de Regent Airways (RGE, Dhaka), âgé de 15,9 ans.

La flotte active d’Express Air Cargo comprend deux cargos B737 Classic, un B737-300(F) et un B737-300(QC), selon le module avancé des flottes de ch-aviation.

La compagnie aérienne a déclaré au début de l’année qu’elle envisageait d’acquérir un autre B737-800 cargo, dont la livraison est prévue en juin, ainsi qu’un B767-300F, dont la livraison est prévue en 2023. Elle n’a pas encore annoncé que l’un ou l’autre de ces engagements était ferme. La compagnie aérienne n’a pas répondu à la demande de ch-aviation concernant la mise à jour de ses plans de croissance de la flotte, selon Air cargo News.