Faire-part du ministère des affaires culturelles suite au décès de l’acteur Mohamed Dhrif

Le ministère des affaires culturelles a, dans un faire-part publié ce lundi matin, regretté la disparition de l’acteur tunisien Mohamed Dhrif décédé dans la soirée de dimanche 5 février 2023.

Le défunt a passé une grande partie de sa vie entre écriture, réalisation et jeu d’acteur. Il a participé à plusieurs séries télévisées à succès dont la série policière populaire « Ibhath maana », une production de la Télévision tunisienne nationale dans les années 80, signée feu Abderrazek Hammami.

Dans le cinéma, Mohamed Dhrif a joué dans plusieurs oeuvres cinématographiques dont comme début le film « L’Homme des cendres » de Nouri Bouzid en 1986 et « Mon cher enfant » (Weldi) de Mohamed Ben Attia en 2018, dans le rôle principal pour lequel il a remporté le prix de meilleur acteur au festival « El Gouna » en Egypte, au festival du cinéma africain de Tarifa en Espagne. La même consécration lui a été accordée par le Centre du cinéma arabe (AAC) en marge du festival de Cannes en 2019.

Le défunt a marqué de son empreinte la Radio nationale en général et Radio Monastir en particulier qu’il a rejoint en 1986.

