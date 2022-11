Les décisions prises par le gouvernement pour faire face aux changements économiques en supprimant les subventions sont irréfléchies et embrouillées, a affirmé jeudi l’économiste Fathi Ennouri, ajoutant sur Mosaïque fm et qu’il est difficile pour les Tunisiens de les accepter en l’absence d’une politique claire qui garantisse, en particulier, l’octroi d’une indemnisation aux familles ayant besoin de l’aide de l’État.

En marge de sa participation à une table ronde sur « la guerre russe contre l’Ukraine et ses répercussions politiques, politiques et économiques internationales et régionales en Tunisie », il a souligné que « la récente augmentation des prix des carburants les prix étaient attendus et selon les directives du gouvernement, elle vise à atteindre la réalité des prix d’ici des années, mais cela doit s’accompagner d’une relance de la machine de la croissance, comme c’est le cas dans les pays européens qui s’occupent de la production contrairement à la Tunisie aux prises avec une crise majeure au niveau des systèmes de production créateurs de richesse ».

Ennouri a appelé les responsables de l’Etat à clarifier leurs politiques concernant la question des subventions de manière transparente, et à expliquer où elles vont et quels sont les mécanismes que l’Etat qu’il suivra dans ce dossier.

Il a souligné que la réalité des prix que le gouvernement cherche à atteindre est la vente du carburant au prix auquel l’État l’a acquis, avec l’imposition de redevances fiscales et la marge bénéficiaire des personnes impliquées dans la production.

Il a critiqué les décisions prises par le gouvernement pour faire face aux changements économiques externes et internes, et les a qualifiées de « non étudiées scientifiquement en fonction de la situation difficile dans laquelle vivent les Tunisiens qui sont en peine d’accepter ses décisions, surtout en l’absence de soutien aux familles dans le besoin », selon ses dires.