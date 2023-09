Fatma Messaddi : « La dissolution d’Ennahdha s’avère nécessaire

La députée Fatma Messaddi a déclaré que le mouvement Ennahda éveille les soupçons à plusieurs niveaux, ce qui nécessite sa dissolution.

Intervenant sur Shems Fm, ce mardi 5 septembre 2023, elle a dépeint Ennahdha sous les traits d’une « une organisation terroriste et non un parti politique », appelant le président de la République à ouvrir le dossier de ce parti et à assumer sa responsabilité historique de le dissoudre et de demander des comptes à tous les partis.

Messaddi a, par ailleurs, déclaré qu’il est honteux pour l’État et le processus du 25 juillet de ne pas achever le processus de redevabilité.

Elle a révélé qu’une loi est en cours de préparation au parlement pour empêcher le financement étranger de toutes les associations.