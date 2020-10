Fête de l’évacuation: Le chef de l’Etat reçoit des anciens combattants

A l’occasion de la commémoration du 57ème anniversaire de la fête de l’évacuation, le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi, au palais de Carthage, des anciens combattants qui ont défendu la patrie avec dévouement et contribué à l’évacuation du dernier soldat français.

Cette rencontre a été l’occasion de remémorer des chapitres de l’histoire de la Tunisie, notamment celle en relation avec la lutte contre la colonisation française et la bataille de l’évacuation de Bizerte, indique un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, a souligné la nécessité de la mobilisation des efforts pour préserver les intérêts de la patrie et par la même, œuvrer à apporter une réponse adéquate aux aspirations des Tunisiens dans différentes régions du pays. »La réalisation de ces attentes commande l’amélioration du paysage politique, économique et social , a-t-il plaidé.

Ont pris part à cette rencontre, le commandant retraité Hassen Ben Fraj Chelbi, Khemaïes Ben Abdallah Jemiî, Rchid Dhaouedi, Gaddour Ben Yachret et Laïd Ben Salem Ouertetani.