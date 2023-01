Le club libyen de Ahly Tripoli annonce, mardi, qu’il vient de s’engager avec le défenseur tunisien Haythem Layouni en provenance de l’équipe égyptienne de Port Said.

Layouni (31 ans) avait évolué au sein des équipes tunisiennes de la JS Kairouan, de l’Etoile du Sahel et du Stade Tunisien.

Après 9 journées de compétition, la formation libyenne occupe la troisième place de la poule B du championnat local avec 15 points derrière Al Ittihad (23 points) et Abouslim (16 points).

