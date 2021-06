Foot: Al-Ahly jouera l’attaque et ne se contentera pas de défendre à Tunis, selon son coach

L’entraîneur d’Al Ahly d’Egypte Pitso Mosimane a assuré que son équipe jouera l’attaque à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique qui l’oppose ce samedi à Radès (17h) à l’Espérance sportive de Tunis.

- Publicité-

Mosimane qui s’exprimait, vendredi, en conférence de presse d’avant-match, a affirmé que son adversaire compte parmi les meilleures formations du continent et qu’il lui voue tout le respect requis, assurant que la qualification sera tranchée lors de la manche du Caire dans une semaine.

« Al-Ahly est déterminé à sortir victorieux de la confrontation de Tunis, et nous essayerons de trouver les moyens de débloquer les éventuelles situations difficiles en cas de mauvais scénarios », a expliqué le coach de la formation cairote.

De son côté, le portier d’Al-Ahly, Mohamed Chennaoui a déclaré que le match de demain sera difficile pour les deux équipes, ne cachant pas l’espoir formé par ses coéquipiers de réaliser un résultat positif à Radès.

Et le gardien de but d’ajouter que tous les joueurs sont fin prêts pour la confrontation, estimant que le match sera particulièrement disputé et sera dicté par une guerre tactique.

Pour lui, la condition physique sera déterminante et que sa formation s’est bien préparée en disputant deux matches amicaux.

Le match sera dirigé par le sud-africain Victor Gomez.